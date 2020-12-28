Программист рассказал о похудении на 23 килограмма за четыре месяца

Индийский программист сумел сбросить почти 23 килограмма за 4,5 месяца и рассказал, как ему удалось этого достичь. Об этом пишет издание The Times of India.

36-летний Картикеян Анбарасан (Karthikeyan Anbarasan) из города Ченнаи в индийском штате Тамилнад считал, что избыточный вес вредит его личной жизни. «Я боялся быть толстым, — вспоминает он. — Я не мог сосредоточиться на работе или проводить время с семьей». Последней каплей, заставившей задуматься о похудении, стали шуточки по поводу его физической формы, которые отпускали родственники и друзья.

Анбарасан решил перейти на здоровую пищу, есть поменьше риса и сократить потребление углеводов. Кроме того, он старался не засиживаться перед компьютером или телевизором и вести более активный образ жизни — в частности, занялся бегом и ежедневно выходил на 40-45-минутную пробежку. Это помогло мужчине сбросить 22,7 килограмма.

Ранее студентка из Индии рассказала, как ей удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. «Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно», — считает она.