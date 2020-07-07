Женщина сбросила 21 килограмм и раскрыла секрет похудения без спортзала

Жительница индийского города Ченнаи сумела сбросить 21 килограмм за 10 месяцев и раскрыла секрет похудения без посещения спортзала. Об этом пишет издание The Times of India.

31-летняя Айсварья Пандиян (Aiswarya Pandiyan) решила похудеть, когда ее вес достиг 71 килограмма при росте 162 сантиметра. Женщина неоднократно пыталась изменить свой рацион, но это негативно отражалось на ее здоровье. После низкоуглеводной диеты она попала в больницу.

Изменения к лучшему наметились лишь после того, когда Айсварья занялась интервальным голоданием. Оно требует чередовать дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от пищи или есть в несколько раз меньше обычного.

«Поскольку я не стремилась к определенной диете, то могла наслаждаться обычными домашними обедами», — говорит женщина. При этом она все же следила за правильным балансом белков, жиров и углеводов в блюдах и старалась пить больше воды.

«Могу с гордостью заявить, что ноги моей в спортзале не было», — утверждает Айсварья. Вместо этого она тренировалась дома. Сначала женщина ограничивалась прогулками и подъемом по лестницам, затем добавила кардиотренировки и силовые упражнения. «Когда видишь свое преображение — это лучшая мотивация, — говорит она. — Как только стали видны результаты моих усилий, колебаний больше не было».

Ранее сообщалось о студентке из Индии, которая рассказала, как ей удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. «Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно», — считает она.

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