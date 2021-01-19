В Карабахе нашли останки семерых военнослужащих и мирного жителя

В зоне карабахского конфликта найдены останки еще семерых военнослужащих и одного мирного жителя. Об этом «Sputnik Армения» сообщил представитель Госслужбы по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Унан Тадевосян.

«Тела гражданского лица и солдата были обнаружены на территории села Айгестан Гадрудского района Карабаха. Тела еще пятерых солдат найдены на территории Джебраила, один военнослужащий был найден на бывшей административной территории Давид Бек Сюникской области Армении», — сказал Тадевосян.

Погибшего в Гадруте опознали по одежде его родственники. Поисковые работы продолжаются. Всего с начала поисков в ноябре прошлого года в зоне недавних боевых действий обнаружены тела и останки 1 246 военных и гражданских лиц.

Бои между НКР, поддерживаемой Арменией, и Азербайджаном вспыхнули 27 сентября. В ходе столкновений под контроль Баку перешел ряд территорий. Соглашение о прекращении огня было подписано лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября.