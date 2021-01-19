Задание учителя по рисованию оказалось матерной шуткой

Учитель по рисованию из английского города Кингстон-апон-Халл, графство Истр-Райдинг-оф-Йоркшир, дал детям домашнее задание изобразить сову, которое оказалось старой матерной шуткой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Преподаватель отправил 11- и 12-летним школьникам в Академии Холдернесс файл с заданием, которое должно было развить их навыки в рисовании. Но на листе было всего две рекомендации: сначала надо было изобразить окружность и овал, а затем «дорисовать ***(чертову) сову».

В то время как ученики сочли задание веселым, некоторые родители назвали учителя ленивым. Отец одного из них сказал: «Учитель явно просто нашел в поисковике первую же попавшуюся картинку по запросу «Как нарисовать сову», и даже не удосужился проверить ее, прежде чем разослать сотням учеников».

Шутливая инструкция по рисованию птицы стала популярным интернет-мемом в начале 2010-х годов. Она используется для иллюстрации нехватки информации или недостаточных рекомендаций в руководстве пользователя.

Директор школы Скотт Уилсон (Scott Wilson) извинился за грубую ошибку. «Наш сотрудник искал в интернете материал, чтобы помочь ученикам научиться рисовать карандашом. Он не заметил оскорбительное слово на листе и предложил детям выполнить задание. Как только ошибка была замечена, задание было незамедлительно удалено из нашей удаленной образовательной системы. Мы принесли извинения ученикам и их родителям», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Бали школьный учитель по ошибке отправил младшеклассникам порнографическое видео. Он планировал отправить школьникам видео о живописи, но вместо этого случайно переслал порнографию, которую увидел в другом чате.