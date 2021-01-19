Создатели «Острых козырьков» объявили об окончании сериала

Создатели популярного британского сериала «Острые козырьки» объявили о съемках шестого сезона, который станет последним. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на создателя и сценариста сериала Стивена Найта.

По его словам, уже идут съемки финальных эпизодов.

«"Козырьки" вернулись и эффектно! После вынужденной задержки съемок из-за пандемии коронавируса, мы обнаружили, что наша семья подвергается крайней опасности, ставки еще никогда не были так высоки. Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам. В то время как сериал заканчивается, история продолжится в другой форме», — приводит издание слова Найта.

Отмечается, что под «другой формой» создатели могут иметь ввиду спин-офф.

Исполнительный продюсер Кэрин Мэндабах также подтвердил окончание проекта. «Шестой сезон знаменует собой завершение грандиозной истории, которая очаровала аудиторию с момента своего начала в 2013 году», — сказал он.

В 2018 году жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявило «Острые козырьки» лучшим британским сериалом года.

«Острые козырьки» рассказывают о войнах преступных кланов Бирмингема в 1920-х годах. Сериал выходит с 2013 года, а в настоящий момент идут съемки его четвертого сезона. Дата выхода новых серий в эфир пока неизвестна.