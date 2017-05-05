Создатели «Острых козырьков» задумались о мюзикле по мотивам сериала

Создатели сериала «Острые козырьки» рассказали о том, что могут приступить к работе над мюзиклом по его мотивам. Об этом сообщает Deadline.

Автор сценария сериала Стивен Найт признался, что получил несколько предложений от «очень уважаемых людей» о том, чтобы создать мюзикл «Острые козырьки» для одного из лондонских театров. Найт добавил, что ему всегда интересно пробовать что-то новое и что в возможной постановке не будут задействованы актеры, играющие в сериале.

«Определенные элементы сериала неплохо легли бы на мюзикл вроде "Отверженных". Например, костюмы из 1920-х. Да и музыка всегда играла для "Козырьков" важную роль», — заметил сценарист.

Актер Киллиан Мерфи, играющий в «Острых козырьках» одну из главных ролей, назвал идею мюзикла по сериалу безумной, но блестящей. Исполнительный продюсер проекта Джейми Глэйзбрук также охарактеризовал предложение как фантастическое.

«Острые козырьки» рассказывают о войнах преступных кланов Бирмингема в 1920-х годах. Сериал выходит с 2013 года, а в настоящий момент идут съемки его четвертого сезона. Дата выхода новых серий в эфир пока неизвестна.