Обнаружена уникальная планетная система с двумя звездами

Международная группа астрономов обнаружила уникальную планетную систему, состоящую из звезды К-класса (оранжевый цвет), планеты размером с Юпитер и белого карлика. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Система TOI-1259, обнаруженная с помощью космического телескопа TESS, находится на расстоянии 385 световых лет от Земли. Родительская звезда имеет радиус 0,71 радиуса Солнца и на 25 процентов массивнее него. Экзопланета TOI-1259Ab по размеру сравнима с Юпитером, однако ее масса на 56 процентов больше. Ее орбитальный период составляет 3,48 дня на расстоянии 0,04 астрономической единицы (среднего расстояния от Солнца до Земли).

Необычной систему TOI-1259 делает присутствие белого карлика TOI-1259B, который удален от родительской звезды на 1648 астрономических единиц (а.е.). Он имеет радиус 0,013 радиуса Солнца и массу примерно 0,56 массы Солнца. По оценкам астрономов, возраст системы достигает 4,08 миллиарда лет.

Астрономы полагают, что белый карлик в прошлом, когда он еще был полноценной звездой, мог повлиять на формирование и эволюцию планеты. Тогда его масса составляла 1,59 солнечной массы, а расстояние до звезды составляло 900 а.е.