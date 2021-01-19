«Состоящая из сахарной ваты» планета изменила представления астрономов

Астрономы Монреальского университета в Канаде выяснили, что масса ядра гигантской планеты WASP-107b меньше, чем масса, которая считалась необходимой для формирования огромной газовой оболочки, подобной той, что имеет Юпитер и Сатурн. Об открытии, изменяющем представления о появлении планет-гигантов, сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomical Journal.

WASP-107b был впервые обнаружена в 2017 году вокруг звезды WASP-107, удаленной от Земли на расстояние 212 световых лет. Планета располагается очень близко к родительскому светилу — в 16 раз ближе, чем Земля к Солнцу. По размеру WASP-107b сравнима с Юпитером, но в 10 раз легче. Ее относят к так называемому типу суперпаффов (super-puffs) — планет с плотностью настолько низкой, что она сравнима с плотностью сахарной ваты.

Исследователи проанализировали колебания звезды, вызванные вращением планеты, чтобы определить массу WASP-107b и ее внутреннюю структуру. При такой низкой плотности планета должна иметь твердое ядро, которое не более чем в четыре раза превышает массу Земли. У Юпитера и Сатурна ядро в десять раз массивнее Земли.

Согласно предположению ученых, WASP-107b сформировалась далеко от светила, где газ в протопланетном диске достаточно холодный, чтобы аккреция происходила быстро. Позже планета переместилась на более близкую к звезде орбиту.