Пилот пролежал в больнице с коронавирусом 243 дня и установил рекорд

Пилот, заразившийся коронавирусом, пролежал в больнице рекордные 243 дня и выздоровел. Об этом сообщает издание Sky News.

59-летний британец Николас Синнотт (Nicholas Synnott) подхватил инфекцию еще в марте 2020 года, когда прилетел в Хьюстон, США. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Health and Memorial Hermann и подключили к аппарату вентиляции легких.

Командир воздушного судна лечился в американской больнице больше восьми месяцев и все это время рядом с ним находилась 54-летняя супруга Никола (Nicola). Как рассказали медики, почти все органы Синнотта были поражены COVID-19, однако крепкое здоровье мужчины помогло ему справиться с этим испытанием.

По словам самого пилота, ему удалось выжить только благодаря поддержке жены и мыслях о его детях. После выписки из госпиталя он сразу направился домой, чтобы встретить Рождество со своей семьей. Мужчина также признался, что хочет вернуться в Хьюстон, чтобы поблагодарить всех врачей, которые его лечили.

В ноябре австралийский пилот авиакомпании Qantas, который героически спас жизни пассажиров в 2010 году, потерял работу из-за коронавируса. Речь идет о 63-летнем Ричарде де Креспиньи (Richard de Crespigny), предотвратившем авиакатастрофу лайнера A380 с 469 пассажирами на борту. Креспиньи не выходил на работу с марта 2020 года.