В Мурманске установили огромный термометр

В Мурманске установили 65-метровый термометр. Об этом сообщает «Хибины.com». Раньше сооружение было 150-метровой трубой Мурманской ТЭЦ.

Большой градусник сделан из светодиодных светильников и специальной системы управления, с помощью которой будет отражаться текущая температура воздуха. Благодаря внушительной высоте термометр видно в радиусе трех километров.

Цвет света меняется с красного на синий в зависимости от температуры. Цифры и шкала реализованы с помощью 102 монохромных светильников. Измерение температуры идет от датчика, который установлен около дымовой трубы.

Ранее в Мурманске закончилась полярная ночь, она длилась почти шесть недель. В период полярной ночи солнце не поднимается выше линии горизонта. Считается, что подобное природное явление пагубно влияет на сон и вызывает раздражительность.