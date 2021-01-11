В Мурманске закончилась полярная ночь, она длилась почти шесть недель. Об этом сообщает «Северпост».

Увидеть первые солнечные лучи можно было при ясной погоде в 12:34 по московскому времени. Чуть ранее полярная ночь закончилась в в Североморске, поселке Туманный, Коле, Молочном, Зверосовхозе и других населенных пунктах.

В период полярной ночи солнце не поднимается выше линии горизонта. Считается, что подобное природное явление пагубно влияет на сон и вызывает раздражительность. Организм перестает вырабатывать серотонин, который считается гормоном радости.