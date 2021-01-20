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Врач предупредил россиян об опасности жвачки

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Фото: Globallookpress.com

Из-за постоянного употребления жвачки может возникнуть диарея. О такой опасности жевательной резинки россиян предупредил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова, врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов, передает агентство «Москва».

Специалист объяснил, что жвачка содержит вещество ксилит, оказывающее послабляющее действие.

Кроме того, жевательные движения способствуют выделению слюны и желудочного сока. Если у пациента есть болезнь, при которой выделяется кислое содержимое желудка в пищевод, это может спровоцировать желудок.

Долгое употребление одной жвачки может привести к тому, что на ней образуются микробы, которые человек будет пережевывать, уточнил Буеверов. Он добавил, что жевательная резинка не заменяет чистку зубов.

Ранее диетолог Инна Заикина предупредила, что чеснок несет скрытую опасность и является агрессивным продуктом, несмотря на полезные свойства. Она объяснила, что много чеснока нельзя есть людям с обостренной язвенной болезнью желудка, панкреатитом, желчнокаменной болезнью. По словам Заикиной, чеснок способен стимулировать выделение желудочного сока и желчи, что может плохо повлиять на симптоматику заболеваний.

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