В центре Москвы закрылись сотни кафе

В центре Москвы в 2020 году закрылись сотни ресторанов и кафе, пишет РБК со ссылкой на исследование агентства JLL.

Всего в прошлом году на главных торговых улицах столицы закрылось 208 заведений общественного питания, что на 35 процентов больше показателя 2019 года. Доля заведений общепита среди закрытых предприятий в Москве составила 46 процентов.

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По мнению авторов исследования, заведения общепита больше остальных отраслей пострадали от вводившегося весной 2020-го режима ограничений. В условиях неопределенности и резко снизившейся выручки владельцы принимали решение о закрытии, а собственники помещений расторгали договоры аренды.

При этом наибольший ущерб был нанесен именно расположенным в центре города точкам, поскольку на них приходится основной туристический поток и спрос со стороны местных жителей.

Одновременно в Москве в 2020 году открылись 294 торговые организации (на 25 процентов меньше, чем годом ранее) против 455 закрывшихся.