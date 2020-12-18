Власти Москвы уточнили время закрытия кафе и ресторанов

Кафе и рестораны Москвы должны закрываться в 23:00. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

Власти объяснили, что выпустили уточнение после того, как в некоторых СМИ появилась информация о том, что в заведениях общественного питания можно находиться до полуночи.

«Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра Москвы, и каких-либо других нововведений нет», — сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Москве из-за эпидемиологической ситуации введены ограничительные меры, которые будут действовать до 15 января 2021 года. Кроме заведений общепита, они затронули театры, кинотеатры и концертные залы — они смогут работать при условии, что зал заполнен не более чем на 25 процентов. Минимум 30 процентов сотрудников столичных компаний были переведены на дистанционную работу, горожане старше 65 лет и с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса, прививку можно получить в 70 медучреждениях столицы. Первыми препарат получили учителя. сотрудники городских служб и работники медучреждений, с 11 декабря вакцинация стала возможной для работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг. С 18 декабря ее сделали доступной для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.