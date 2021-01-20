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В Госдуме предрекли Трампу успешное политическое будущее

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Фото: Александр Богачев / «Коммерсантъ»

Президент США Дональд Трамп обладает волевым характером, что позволит ему успешно продолжить политическую карьеру. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в среду, 20 января.

«У него очень много сторонников. За него проголосовало рекордное количество избирателей, почти 75 миллионов по всей Америке — это очень много», — сказал Морозов.

Парламентарий также назвал обращение Трампа к нации корректным жестом.

20 января заканчивается срок полномочий Трампа. Инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена он посетить не намерен. Ранее сообщалось, что он обсуждал со своими помощниками и другими приближенными возможность создания новой политической партии.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. За день до этого произошли беспорядки и штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Демократическая партия США назвала Трампа ответственным за случившееся. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.

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