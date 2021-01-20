В Госдуме предрекли Трампу успешное политическое будущее

Президент США Дональд Трамп обладает волевым характером, что позволит ему успешно продолжить политическую карьеру. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в среду, 20 января.

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«У него очень много сторонников. За него проголосовало рекордное количество избирателей, почти 75 миллионов по всей Америке — это очень много», — сказал Морозов.

Парламентарий также назвал обращение Трампа к нации корректным жестом.

20 января заканчивается срок полномочий Трампа. Инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена он посетить не намерен. Ранее сообщалось, что он обсуждал со своими помощниками и другими приближенными возможность создания новой политической партии.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. За день до этого произошли беспорядки и штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Демократическая партия США назвала Трампа ответственным за случившееся. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.