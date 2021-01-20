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В Совфеде оценили слова о беседе Трампа с Путиным перед штурмом Капитолия

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Jabin Botsford / The Washington Post via Getty Images

Слова представительницы Демократической партии США Хиллари Клинтон о возможной беседе действующего американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в день штурма Капитолия являются «банальной местью» республиканцам. Так заявление бывшего кандидата в президенты США оценил член Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

«Клинтон — очень мстительная дама, она не может простить Трампу, что в свое время он помешал ей встать во главе страны», — сказал он.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. Он предположил, что протесты могли спровоцировать противники Трампа, надеясь таким образом оказать давление на Конгресс.

Накануне бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что намерена выяснить, разговаривал ли Трамп с Путиным накануне штурма Капитолия сторонниками республиканцев.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, впервые комментируя беспорядки, заявил о проблемах с демократией в США.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников Трампа, которые не признают победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Погибли пять человек. Позже палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.

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