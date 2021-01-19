Кремль впервые прокомментировал беспорядки в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал беспорядки в США из-за итогов президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 19 января.

«В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом», — сказал он.

По его словам, все эти проблемы привели к дестабилизации политический обстановки в США, которая привела «и к таким крайним выражениям».

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политзаключенными задержанных за штурм Капитолия протестующих. Он отметил, что власти США называют борцами за свободу участников несанкционированных акций протеста в других странах, а своих граждан объявили террористами.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. За день до этого произошли беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа. В ходе беспорядков погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократическая партия США считает Трампа ответственным за произошедшее. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.