Володин назвал политзаключенными задержанных за штурм Капитолия протестующих

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, участвовавшие в штурме здания Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки тюремного заключения, являются политическими заключенными. Так их назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости во вторник, 19 января.

Он отметил, что власти США называют борцами за свободу и демократию участников несанкционированных акций протеста в других странах. «Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что Москва всегда выступала против насильственных действий, а Вашингтон, наоборот, поощрял их. «Мы всегда были против этого и считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США привела к штурму парламента и человеческим жертвам», — указал он, отметив, что элиты США сталкивали между собой американцев с разными политическими предпочтениями, а также сеяли среди них раздор по расовому, религиозному, гендерному принципу.

По словам председателя Государственной думы, во время последней предвыборной кампании ситуация приобрела «исключительно острый и опасный для обеих сторон характер». Использование вышеперечисленных инструментов одной политической силой неизбежно привело к радикализации приверженцев другой, в данном случае — сторонников действующего президента, добавил он.