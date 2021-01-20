Похожее на огромного червяка, змею и ящерицу существо озадачило TikTok

Пользовательница TikTok Ambermarrrie, живущая в Австралии, сняла на видео странное существо, напоминающее не то огромного червяка, не то змею, не то ящерицу. Об этом пишет издание Daily Mail.

На кадрах, которые девушка выложила в TikTok, существо резво ползет по ее дому. За кадром слышно, как Ambermarrrie со смехом кричит и спрашивает: «Как она сюда забралась?» Ролик украшает подпись «Жизнь в Австралии».

Необычное существо озадачило пользователей TikTok. «О боже, оно живое, это не игрушка, — пишет кто-то в комментариях к видео. — Что это такое? Ящерица?» «Похоже, в Австралии мне не место», — констатирует другой. «Для тех, кто не из Австралии, сообщаю: их называют сухопутными угрями», — издевается третий.

Позднее девушка призналась, что героем ролика была обычная исполинская ящерица, которая проникла к ней в дом. «Я спала, услышала звук, будто кто-то ползет, вышла и обнаружила ее, — объясняет она. — Потом пришел папа и выгнал ее на улицу».

Исполинские ящерицы распространены в Австралии и Океании. Они не представляют угрозы для людей и, вопреки названию, не особенно велики: как правило, их длина составляет от 30 до 50 сантиметров, а у некоторых видов — не более 10 сантиметров.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Саутгемптон сняла на видео странное существо, напоминающее толстого червя с крысиным хвостом. Его длина составляла около 13 сантиметров.