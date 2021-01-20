Мужчина расстался с девушкой и выиграл 296 миллионов рублей

Финансист из ЮАР расстался с сожительницей и через несколько дней выиграл в лотерею 60 миллионов южноафриканских рэндов (296,3 миллиона рублей). Об этом сообщает TimesLIVE.

Мужчина, которому чуть больше 30, признается, что в последнее время находился не в лучшем настроении, так как его бросила девушка. В пятницу вечером, 15 января, когда она уже уехала, финансист решил проверить результаты последнего розыгрыша в лотерею.

«Когда я осознал, что выиграл, мне показалось, что это сон. Я принял холодный душ, а затем вернулся, чтобы снова проверить. Все оказалось по-настоящему — удача была на моей стороне, а не на стороне моей бывшей», — признался счастливчик. Африканец добавил, что раньше выигрывал не больше 500 южноафриканских рэндов (около 2,5 тысячи рублей). Во вторник, 19 января, он забрал деньги.

Большую часть выигрыша финансист планирует инвестировать. Он не собирается увольняться, однако ожидает, что скоро попадет под сокращение, и ему выплатят денежную компенсацию. Также африканец хочет помочь нуждающимся людям и животным. Он планирует купить бывшей девушке холодильник и, возможно, стиральную машинку, чтобы показать, что не держит на нее зла.

Африканец отметил, что не разочаровался в любви и надеется создать свою семью, как только найдет хорошую женщину.

Ранее сообщалось, что в Великобритании девушка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет и потребовала от него часть выигрыша. Неизвестно, отдал ли он ей деньги, однако пользователи сети устроили бурную дискуссию на эту тему.