Девушка подарила парню лотерейный билет и потребовала часть выигрыша

В Великобритании девушка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет и потребовала от него часть выигрыша. На эту историю обратило внимание издание The Mirror.

В результате молодой человек выиграл в Национальную лотерею 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей). Узнав об этом, возлюбленная потребовала у него часть этих денег.

Сестра счастливчика поделилась «моральной дилеммой» денег в социальной сети Instagram. Она поинтересовалась у пользователей их мнением на их счет. Сама она считает, что ее брат не должен делиться деньгами, поскольку лотерейный билет был подарком.

Мнения пользователей разделились. Одни согласились, что мужчина не должен делить выигрыш, по мнению других, если он любит свою девушку и заботится о ней, то будет счастлив поделиться с ней деньгами. Другой пользователь в шутку предложил вернуть девушке лишь стоимость лотерейного билета. Еще один подписчик и вовсе счел, что пару в будущем не ждет ничего хорошего.

Ранее жительница австралийского города Хобарт, штат Тасмания, получила в подарок на Рождество лотерейный билет и сорвала джекпот. Победительница, пожелавшая сохранить анонимность, утверждает, что никогда не участвовала в подобных розыгрышах. В результате скромный рождественский подарок обогатил женщину на миллион австралийских долларов (56,3 миллиона рублей).