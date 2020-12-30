Скромный подарок на Рождество обогатил женщину на 56 миллионов рублей

Жительница австралийского города Хобарт, штат Тасмания, получила в подарок на Рождество лотерейный билет и сорвала джекпот. Об этом сообщается на сайте The Lott.

Победительница, пожелавшая сохранить анонимность, утверждает, что никогда не участвовала в подобных розыгрышах. «Я даже не знала, как проверить результаты игры. Я попросила мужа, чтобы он сделал это за меня», — вспоминает она.

В результате скромный рождественский подарок обогатил женщину на миллион австралийских долларов (56,3 миллиона рублей). Она планирует щедро отблагодарить родственников, вручивших ей ключ к богатству.

«Я отдам приличную сумму детям, чтобы они смогли вложить деньги в покупку собственных домов, — отметила австралийка. — К счастью, оставшихся денег мне хватит, чтобы выйти на пенсию».

Ранее жительница Австралии сорвала куш в лотерее и раскрыла свой секрет успеха. Женщина анонимно рассказала, что в розыгрыше Wednesday's X Lotto, состоявшемся 23 декабря, она использовала комбинацию из дат рождения родственников. Этими числами пенсионерка играет с 21 года.