Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей

Друзья из австралийского пригорода Мельбурна, штат Виктория, сорвали джекпот благодаря многолетней традиции. Об этом сообщает The Lott.

Австралийка анонимно рассказала, что последние несколько лет они с другом играют в лотерею, используя числа, вытянутые вслепую из шляпы. «Все это время мы играли одним набором чисел, — пояснила она. — Он назвал мне свои любимые числа, у меня тоже были свои, и мы просто смешали их в шляпе и потом вытянули для розыгрыша».

Необычный метод игры в лотерею принес приятелям миллион австралийских долларов (56 миллионов рублей).

Победительница уже решила, на что потратит свою часть выигрыша. Она планирует сделать в доме деревянные полы, купить новую машину и помочь семье.

Ранее сообщалось, что восемь австралийцев годами играли в лотерею с одной и той же комбинацией чисел и сорвали джекпот. Компания друзей, разъехавшихся за это время в разные города страны, десять лет скидывалась на лотерейные билеты и использовала в них определенный набор чисел.