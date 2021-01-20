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Трамп помиловал «шпиона» за кражу у Google

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Энтони Левандовски
Энтони Левандовски
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего инженера Google Энтони Левандовски, осужденного за кражу технологий у бывшего работодателя, пишет CNBC.

Указ Трампа подписан в последний полный день его пребывания в должности — перед назначенной на 20 января инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Помимо Левандовски, глава государства помиловал еще несколько десятков человек.

Левандовски был приговорен к 18 месяцам тюрьмы в августе прошлого года. Обвинению удалось доказать, что в 2017 году перед уходом из Google он скопировал на съемный носитель данные, касающиеся технологии беспилотного автомобиля, который разрабатывает дочерняя компания Google Waymo.

Впоследствии инженер основал собственный стартап Otto, который был куплен агрегатором такси Uber. Waymo судилась с Uber из-за использования переданных Левандовски технологий, но в 2018-м компании заключили мировое соглашение.

Судья по делу Левандовски назвал предъявленные инженеру обвинения «самым серьезным случаем кражи коммерческой тайны» в своей жизни. Комментируя подписание указа о помиловании, Трамп назвал Левандовски «американским предпринимателем, который руководил усилиями Google по созданию технологии беспилотного вождения».

За Левандовски поручились несколько известных бизнесменов, среди которых венчурный инвестор и основатель платежной системы PayPal Питер Тиль, а также основатель компании-разработчика очков виртуальной реальности Oculus Палмер Лаки.

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