Отправленного в армию сына российского миллиардера оставили без доли в компании

Сын российского миллиардера Алексея Мордашова Никита, который отправился в армию после отчисления из вуза, остался без доли в семейной компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Теперь старший сын предпринимателя — Кирилл Мордашов — увеличил свою долю в компании «КН-Холдинг» с 50 до 100 процентов. До этого акции он делил пополам с братом, через эту структуру они владеют долями в золотодобытчике Nordgold и туроператоре TUI. Представитель бизнесмена сказал только, что это техническая сделка внутри семьи Мордашовых, и не стал давать больше никаких комментариев.

Ранее Forbes писал о том, что Никита Мордашов отправился служить в армию по настоянию отца после отчисления из вуза летом 2020 года. Сын миллиардера изучал мировую политику и мировую экономику. Однако по итогам года он оказался среди самых отстающих студентов курса.

Алексей Мордашов передал своим сыновьям 25 процентов в туроператоре TUI и 65 процентов в Nordgold. У миллиардера семеро детей. Мордашов-старший — один из богатейших людей в России, его состояние оценивается в 23,5 миллиарда долларов.