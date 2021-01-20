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Американца арестовали из-за призывов к «публичным казням» демократов

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Кадр: WNBC

ФБР арестовала жителя Нью-Йорка из-за призывов к «публичным казням» демократов. Об этом сообщает телеканал NBC.

Брендан Хант (Brendan Hunt) был арестован в Куинсе в ходе рейда ФБР. В соцсетях американец утверждал, что выборы были сфальсифицированы и что демократы должны понести за это наказание. Хант даже назвал конкретные имена из своего «расстрельного списка»: спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера и конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес.

Сообщается, что мужчина не участвовал в штурме Капитолия 6 января. Однако через два дня после беспорядков Хант опубликовал 88-секундное видео под названием «Убейте ваших сенаторов» на видеохостинге. В нем мужчина призывал людей «взяться за оружие» и вернуться в Капитолий, когда будет проходить заседание сената в полном составе, чтобы застрелить их.
До задержания Хант работал в суде штата Нью-Йорк и подрабатывал съемками в кино.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. В то же время глава государства считает свою речь перед сторонниками 6 января, после которой начались беспорядки, полностью допустимой.

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