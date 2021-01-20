Байден назначил временного госсекретаря

Избранный президент США Джо Байден, вступивший в должность главы государства, назначил и.о. госсекретаря. Об этом сообщает Reuters.

Временным главой американской дипломатии стал Дэниэл Смит, занимающий должность директора Института дипломатической службы Госдепа.

Вся галерея ««Демократия восторжествовала»» Продолжить Сотрудники служб безопасности в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена Фото: Jonathan Ernst / Reuters 1 /13

Смит будет исполнять обязанности госсекретаря, пока его не сменит протеже Байдена, ветеран дипслужбы Энтони Блинкен. Агентство отмечает, что его кандидатура устраивает парламентариев, и утверждение в Конгрессе не должно сопровождаться какими-либо сложностями.

Ранее Байден подписал первые документы на новом посту. Среди бумаг — документы о выдвижении на должности в кабинете президента Соединенных Штатов, а также инаугурационная прокламация.