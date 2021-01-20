Трамп приказал Секретной службе охранять своих детей даже после ухода с поста

Бывший президент США Дональд Трамп перед своим уходом с поста главы государства распорядился, чтобы Секретная служба продолжала охранять всех его детей еще на протяжении полугода. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным американского издания, Трамп подписал соответствующий меморандум. Отмечается, что обычно такая охрана предоставляется только детям бывшего президента младше 16 лет, и получить ее должен был исключительно 14-летний Бэррон Трамп. Однако теперь защиту получат все дети Трампа, включая Иванку, Дональда, Тиффани и Эрика.

Ранее сообщалось, что Трамп оставил письмо своему преемнику Джо Байдену в Овальном кабинете. Тем самым он исполнил хотя бы одну из президентских традиций, связанных с передачей полномочий преемнику. В Белом доме отказались раскрывать содержание записки.

20 января Байден принес президентскую присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне, тем самым став 46-м по счету лидером США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент США Майк Пенс. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».