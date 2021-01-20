Актриса передумала заводить детей от суррогатных матерей после их рождения

Китайская 29-летняя актриса Чжэн Шуан оказалась в центре скандала после того, как отказалась от двух младенцев, рожденных суррогатными матерями в Соединенных Штатах. Артистка передумала заводить детей из-за расставания с возлюбленным, продюсером Чжаном Хенгом, пишет Daily Mail.

Хенг обвинил бывшую партнершу в том, что она бросила его с детьми в США и уехала в Китай. Продюсер уже больше года не может покинуть страну, оставаясь с двумя младенцами на руках. Он поделился свидетельствами о рождении обоих — это появившаяся на свет 4 января 2020 года в штате Невада девочка и рожденный 19 декабря 2019-го мальчик из штата Колорадо. На сертификатах указано имя Чжэн Шуан.

Актрису также обвинили в том, что после расставания с продюсером она потребовала у суррогатных матерей сделать аборт. Те на тот момент находились на седьмом месяце беременности.

Журналисты также получили записи телефонных переговоров между семьями Шуан и Хенг, произошедших еще до рождения детей и после расставания пары. Отец актрисы предложил бросить детей в американской больнице, на что отец продюсера заявил, что это было бы нарушением закона. Родственники Шуан также предложили отдать детей на усыновление, заодно выразив сожаление, что суррогатные матери не совершили аборты после расставания пары.

В результате скандала Шуан, ранее в январе 2021 года ставшая амбассадором Prada, лишилась контракта с брендом. Их сотрудничество продлилось всего девять дней.

Чжэн Шуан снялась в таких сериалах, как «Легкая улыбка покоряет мир», «Лихорадка в разгар лета», «Любовь сквозь тысячелетие», «Сказание о древнем мече», «Тайная история принцессы Тайпинг», «Война желаний» и «Давай посмотрим на метеоритный дождь».