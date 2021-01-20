Задержанный ФСБ подросток покончил с собой в изоляторе

В Челябинской области в изоляторе временного содержания покончил с собой 17-летний житель Кургана, которого сотрудники ФСБ задержали со сверстником за покушение на сбыт мефедрона в особо крупном размере. Об этом Znak.com сообщил источник.

По его словам, подросток совершил самоубийство через четыре часа после того, как суд вынес решение о его аресте. В СИЗО подростков должны были увезти на следующий день, 20 января.

В своих показаниях молодой человек утверждал, что приобрел наркотик для личного употребления.

По факту смерти подростка проводится проверка, сообщила изданию представитель управления Следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков.

15 января двух подростков 16 и 17 лет с мефедроном массой более 950 граммов задержали около деревни Круглое Красноармейского района Челябинской области. По данным следствия, они приобрели наркотическое средство, которое намеревались перепродать.