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Кремль обозначил цель «Единой России» на выборах в Госдуму

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Кремле будут считать оптимальным результатом для «Единой России» на выборах в Госдуму получение по спискам не менее 45 процентов голосов. Об этом на семинаре для вице-губернаторов заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Также Кириенко обозначил ориентир по явке на выборы — 45 процентов. По словам собеседника издания, нынешний состав Госдумы в целом устраивает Кремль. Оппозиционные депутаты парламента в большинстве своем патриотичны и работают на благо России, несмотря на разногласия.

Парламентарии, пользующиеся доверием избирателей и достойно показавшие себя, гарантировано будут поддержаны на выборах, отметил источник РБК, пересказывая слова Кириенко. Остальным депутатам рекомендовано «не по кабинетам ходить, а идти к людям, реально решать их проблемы».

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил РБК, что партии поставлена цель добиться по итогам выборов устойчивого большинства в парламенте. Минимальной планкой является получение 250 мандатов, максимальной — 300 мандатов плюс 1 голос.

Очередные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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