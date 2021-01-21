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В Германии умер повторно заразившийся коронавирусом пациент

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Пациент в Германии умер после повторного заражения коронавирусом, это произошло в стране впервые, передает Tagesschau.

Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг подтвердили, что умерший, 73-летний мужчина, успел переболеть COVID-19 в апреле и выздороветь, а в декабре заразился по второму разу и 11 января скончался от осложнений на легкие.

Врачи сообщили, что у мужчины наблюдалась долгая бессимптомная фаза, и к тому же в этот раз он заразил свою жену. Имеются подозрения, по которым его повторное заражение может быть связано с мутацией вируса, но доказать или опровергнуть его невозможно, так как не сохранились его анализы, сделанные в апреле.

Как отмечают в институте Роберта Коха, повторное заражение — крайне редкий случай, и обычно при нем болезнь протекает мягче, чем в первый раз. Издание, однако, напоминает, что гибель пациента, болеющего во второй раз, не новость: ранее подобные случаи происходили в Нидерландах, Израиле и Гонконге.

12 января сообщалось, что в Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом

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