ФСБ заподозрила полицейских в краже денег из машины погибшей в ДТП россиянки

В Новосибирской области оперативники ФСБ передали в службу внутренней безопасности МВД дело о полицейских, заподозренных в краже денег из машины погибшей в ДТП россиянки. Об этом в четверг, 21 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в октябре 2020 года на одной из трасс региона в ДТП погибла женщина-предприниматель из города Карасук. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели машину и украли сумку с деньгами. Внутри было 250 тысяч рублей. Через несколько месяцев о случившемся узнали сотрудники ФСБ. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 октября 2020 года иркутский полицейский придавил шею коленом несовершеннолетней девочке за кражу носков в торговом центре.