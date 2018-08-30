Мужчина ослеп после пыток в полиции и разочаровался в российском правосудии

Житель Татарстана Александр Шабалин обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ослеп в результате пыток в полиции Нижнекамска, сообщает правозащитная организация «Зона права».

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Дело по факту насилия над ним было закрыто «ввиду отсутствия в действиях стражей порядка состава преступления», а самого его обвинили в ложном доносе. Мужчина считает, что таким образом российские власти нарушили его право на достоинство, свободу и личную неприкосновенность (статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Полицейские задержали 37-летнего Шабалина в ноябре 2015 года по подозрению в краже одежды из торгового центра. Его держали в отделении 11 часов, избивали и мучили, требуя признаться в преступлении. В жалобе ЕСПЧ он указал, что оперативники били его руками по голове и телу, надевали наручники, засовывали в рот грязные тряпки, душили старыми брюками, накинув на шею петлю. Когда мужчине стало плохо, полицейские отказались вызывать ему врачей. Тогда Шабалин оклеветал себя. Позднее его невиновность подтвердили видеозаписи с камеры наблюдения в торговом центре, на которых было видно, что кражу совершил другой человек.

Из-за пыток у мужчины случилось кровоизлияние в головном мозге. Он потерял зрение и стал инвалидом I группы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК), но не нашел состава преступления в действиях силовиков. Дело было прекращено, а Шабалину предъявили обвинение по статьям 306 («Заведомо ложный донос») и 307 («Заведомо ложные показания») УК. Суд оправдал его, но возобновлять расследование никто не стал.

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