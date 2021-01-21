Белорусская оппозиция захотела лишить государственное ТВ «Евровидения»

Белорусская оппозиция захотела лишить государственное ТВ права транслировать музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом в четверг, 21 января, сообщает «Интерфакс — Запад».

Белорусский фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению «Белтелерадиокомпании» из Европейского вещательного союза и лишению права на трансляцию и участие в «Евровидении». Соответствующее письмо направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеву.

Фонд был создан в октябре 2020 года, своей основной целью он называет помощь представителям культурного сообщества Белоруссии.

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9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже пять месяцев.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали об избиениях и пытках в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих. Ряд оппозиционных политиков и активистов арестованы или бежали из страны.

Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим в Белоруссии стоит Запад.