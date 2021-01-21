Президент США Джозеф Байден прибыл в Белый дом после своей инаугурации. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала NBC.

На кадрах американский лидер стоит у дверей Белого дома со своей женой Джилл Байден. После того, как заканчивает играть торжественная музыка, он заходит внутрь здания со своей семьей.

До этого американский лидер подписал первые документы на новом посту. Среди них — бумаги о выдвижении на должности в кабинете президента Соединенных Штатов, а также инаугурационная прокламация.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.