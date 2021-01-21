Мир
 
Последние новости
США объявили алгоритмическую войну
Велотренажер Байдена сочли угрозой для безопасности Белого дома
Сиделка перерезала горло российской пенсионерке
Названо эффективное средство в борьбе с изменением климата
Чубайс заявил о намерении покинуть все посты в РСПП
Выявлен продлевающий жизнь напиток
Байден назначил временного госсекретаря
Трамп приказал Секретной службе охранять своих детей даже после ухода с поста
Билл Клинтон заснул во время инаугурации Байдена
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден прибыл в Белый дом

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Джозеф Байден прибыл в Белый дом после своей инаугурации. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала NBC.

На кадрах американский лидер стоит у дверей Белого дома со своей женой Джилл Байден. После того, как заканчивает играть торжественная музыка, он заходит внутрь здания со своей семьей.

До этого американский лидер подписал первые документы на новом посту. Среди них — бумаги о выдвижении на должности в кабинете президента Соединенных Штатов, а также инаугурационная прокламация.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден назначил временного госсекретаря
Байден подписал первые документы на посту президента
Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США