Умерла бывшая жена Алена Делона

Умерла французская киноактриса Натали Делон, бывшая жена актера Алена Делона. Об этом сообщил их сын Энтони в Instagram.

«Покойся с миром, мама», — подписал публикацию Энтони Делон. На момент написания заметки бывший муж артистки не прокомментировал утрату. Актриса скончалась в возрасте 79 лет в четверг, 21 января. Причина смерти не называется.

Натали и Ален провели в браке всего четыре года, с 1964 по 1968 год. Она была единственной супругой киноартиста. Рожденный в браке наследник пошел по стопам родителей, также став актером.

Натали Делон пришла в кинематограф благодаря звездному мужу. Они также сыграли вместе в криминальной драме Жан-Пьера Мельвиля «Самурай» 1967-го года. Картина пользовалась большим успехом. После развода Натали продолжала работать в кино, снявшись в десятках фильмов.

