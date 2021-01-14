Актриса из «Хулиганов и ботанов» неожиданно умерла в туалете в 38 лет

Американская актриса Джессика Кэмпбелл умерла в туалете в возрасте 38 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью артистки.

Родственники назвали ее смерть неожиданной. Кэмпбелл пришла домой, где встретилась с матерью и тетей. Она отлучилась в туалет, откуда не вернулась. Родственницы обнаружили артистку лежащей на полу. Тетя пыталась вернуть Кэмпбелл к жизни, однако у нее ничего не вышло. Вызванным на место происшествия врачам также не удалось этого сделать. Отмечается, что это произошло 29 декабря в Портленде, штат Орегон. Причина смерти остается неизвестной.

Кэмпбелл снялась в сериале «Хулиганы и ботаны» (Freaks and Geeks, другое название — «Чудики и чокнутые») с Джеймсом Франко, Линдой Карделлини, Сетом Рогеном и Джейсоном Сигелом. Помимо этого, она появилась в фильмах «Безопасность вещей» и «День отца». Главным в ее карьере фильмом стала лента «Выскочка» с Мэттью Бродериком и Риз Уизерспун, в которой Кэмпбелл сыграла роль младшей сестры персонажа в исполнении Криса Клейна.