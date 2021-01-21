Поставки американской «Свободы» прекратились

Крупнейшая в мире военно-промышленная компания, американская Lockheed Martin, прекратила поставки Военно-морским силам (ВМС) США прибрежных боевых кораблей типа Freedom («Свобода»), сообщает Defense News.

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Согласно изданию, причиной временного прекращения поставок стал конструктивный недостаток трансмиссии двигательной установки корабля, в разработке которой принимала участие немецкая компания Renk. Defense News, ссылаясь на анонимный источник в ВМС США, пишет, что выявление и устранение неисправностей для каждого из кораблей типа Freedom займет месяцы.

В октябре 2020 года издание сообщило, что корабль Detroit типа Freedom из-за проблем с двигательной установкой сломался, находясь у берегов Южной Америки.

Быстроходный монокорпусный корабль типа Freedom относится к линейке Littoral Combat Ship (LCS), предназначенной для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки. Корабль получает комбинированную двигательную установку. В частности, при скорости 10-12 узлов работает пара дизельных двигателей, тогда как разгон до 40 узлов задействует два газотурбинных.