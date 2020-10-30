Американская «Свобода» сломалась

Прибрежный боевой корабль Detroit типа Freedom («Свобода») сломался, находясь у берегов Южной Америки, сообщает Defense News, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, поломка связана с двигательной установкой, которая вышла из строя в результате рутинных операций. Устранение неполадок потребовало отправку корабля в Майпорт (Флорида).

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Комбинированная двигательная установка Detroit достаточно сложна, отмечает Defense News. В частности, при скорости 10-12 узлов работает пара дизельных двигателей, тогда как разгон до 40 узлов задействует два газотурбинных. «Система с большим количеством движущихся частей оказалась ненадежной», — пишет издание.

В феврале сообщалось, что первые четыре корабля американской программы прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) будут списаны из-за чрезмерно высоких затрат, которые может потребовать их модернизация.

В апреле 2018 года издание Task & Purpose сообщило, что корабли программы LCS «представляет собой плавучую кучу мусора».

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает корабли типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость»). Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics. С 2006 года на воду спущено 11 таких кораблей.