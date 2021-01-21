В Грузии задержали объявленного в розыск Интерполом россиянина

В Грузии задержали гражданина России, объявленного Интерполом в международный розыск по обвинению в тяжких преступлениях. Об этом в четверг, 21 января, сообщает RT со ссылкой на МВД республики.

Подозреваемый А.Л. был задержан в Батуми, где жил с января 2020 года. В России его разыскивали за такие преступления, как создание преступной организации, похищение людей, вымогательство, угрозы, развращение несовершеннолетних организованными группами и вовлечение их в проституцию, телесные повреждения несовершеннолетним.

В ноябре 2020 года он был объявлен в международный розыск Генеральным секретариатом Интерпола на основании «красного циркуляра».

В декабре в Грузии задержали 41-летнего россиянина, у которого при обыске обнаружили семь килограммов героина общей стоимостью более 600 тысяч долларов.