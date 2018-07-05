Россиянин разлил в аэропорту Грузии ядовитую жидкость

Россиянин разлил в аэропорту Тбилиси жидкость, которая содержала опасные для здоровья вещества. Его задержали сотрудники Службы госбезопасности Грузии, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В ходе расследования установлено, что 2 июля 2018 года Дмитрий Б. пролил опасную для здоровья жидкость в офисе касс одной из авиакомпаний в зале вылета Тбилисского международного аэропорта», — говорится в сообщении.

По информации грузинских СМИ, в происшествии пострадали семь человек. Отмечается, что сейчас их состояние оценивается как нормальное, они продолжают работать.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело расследует департамент контрразведки Грузии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!