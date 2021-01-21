Власти Москвы подали в суд на «Что? Где? Когда?»

Власти Москвы подали иск в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?» на 1,9 миллиона рублей. Информация о деле содержится в картотеке на сайте суда.

Истцом выступил департамент городского имущества столицы. Ответчиком указана региональная общественная организация «Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?"». Ее учредителями являются гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталия Стеценко, генпродюсер «Игра ТВ» Андрей Козлов и ведущий передачи Борис Крюк.

В материалах говорится, что московское ведомство хочет взыскать с организации задолженность по арендной плате с 1 октября 2012 по 20 мая 2013 года. Сумма платежей составляет почти 1,6 миллиона рублей плюс сумма пени в размере 325 тысяч рублей.

Договор аренды между мэрией и организацией был заключен в апреле 1995 года. О каком именно участке идет речь, в деле не сообщается. Известно, что интеллектуальная телевикторина берет в аренду помещение на Крымском валу, где и проходят съемки для Первого канала.

Ранее известный российский хакер Александр Варской похвастался, что однажды ему удалось взломать сайт интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Он объяснил, что все вопросы «тринадцатого сектора» вместе с ответами заранее выкладывались в отдельном файле на сервере t13.mts.ru. Получив к нему доступ, он сразу имел и всю необходимую информацию.