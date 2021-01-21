Девушка не заметила беременности и умерла после неожиданных родов

Жительница британского города Бристоль, не знавшая о своей беременности, умерла после неожиданных родов. Об этом сообщает издание Metro.

18-летняя Даниэль Джонс (Danielle Jones), ее родные и партнер не замечали признаков беременности, пока не начались роды. Девушка родила дома до прибытия медиков, которые оказали ей первую помощь на месте, а затем повезли в больницу. Вскоре она скончалась, причина смерти устанавливается. Ее новорожденный сын, которого назвали Дэнни, остался жив.

Родственники и друзья умершей начали сбор средств на похороны и вещи для ребенка на краудфандинговом сайте GoFundMe. «Дэнни по-прежнему в больнице, и у семьи для него ничего нет, потому что о беременности не было известно», — объясняют они. За два дня более 270 человек оставили пожертвования на сумму свыше 4,6 тысячи фунтов стерлингов (460,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. 28-летняя Таша Дэвис не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в прибавленном весе она винила карантин.