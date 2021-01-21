Из жизни
 
Последние новости
В Белом доме оценили возможность скорого разговора Байдена с Путиным
Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
Перерезавшая горло пенсионерке сиделка объяснила свой поступок
Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Трампу
Псаки раскрыла свои планы на посту пресс-секретаря президента США
Россия заявила о готовности к диалогу с США по ракетному договору
Директором нацразведки США впервые стала женщина
Киевскому пенсионеру насчитали за отопление более шести его пенсий
Зеленский пригласил Байдена в Киев и понадеялся на улучшение отношений
Новости партнеров
Прослушать новость

Девушка не заметила беременности и умерла после неожиданных родов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ozzy Godfrey

Жительница британского города Бристоль, не знавшая о своей беременности, умерла после неожиданных родов. Об этом сообщает издание Metro.

18-летняя Даниэль Джонс (Danielle Jones), ее родные и партнер не замечали признаков беременности, пока не начались роды. Девушка родила дома до прибытия медиков, которые оказали ей первую помощь на месте, а затем повезли в больницу. Вскоре она скончалась, причина смерти устанавливается. Ее новорожденный сын, которого назвали Дэнни, остался жив.

Родственники и друзья умершей начали сбор средств на похороны и вещи для ребенка на краудфандинговом сайте GoFundMe. «Дэнни по-прежнему в больнице, и у семьи для него ничего нет, потому что о беременности не было известно», — объясняют они. За два дня более 270 человек оставили пожертвования на сумму свыше 4,6 тысячи фунтов стерлингов (460,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. 28-летняя Таша Дэвис не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в прибавленном весе она винила карантин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Teen mum who didn’t know she was pregnant dies after giving birth at home
Мать двоих детей узнала о беременности и родила через девять дней
Женщина узнала о своей беременности и через два дня родила здорового сына
Женщина не заметила беременность и внезапно родила
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0212 декабря 2020
Ричард Филлипс

«Я не жалуюсь»

История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
20:1115 января

Бегемоты пришли на помощь оказавшемуся в зубах крокодила рыболову

19:2015 января

Диетолог предсказала россиянам питание личинками

18:1415 января

Профессиональный бездельник заработал 21 миллион рублей за два с половиной года

Из жизни00:0127 ноября 2020

«Я хотел перемен и получил их»

Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
17:0315 января

Женщина нашла насекомое размером с ладонь во время уборки дома и ужаснулась

15:5915 января

Женщина похудела на 54 килограмма из страха лишиться зубов

14:4015 января

Мужчина выбросил жесткий диск с биткоинами на 23 миллиарда рублей

Из жизни00:01 8 ноября 2020
Оливера Чиркович

Первая пантера

Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
13:4415 января

Тупорылая акула впервые за 50 лет напала на мужчину в реке

12:4315 января

Отчаянные попытки детеныша бородавочника вырваться из лап льва попали на видео

11:3615 января

Скандальная сестра Меган Маркл написала компрометирующую книгу о герцогине

Россия
Кардиолог назвала способы пережить резкую смену погоды
«К таким идеям отношение скорее настороженное»
В России начинают вводить ковидные паспорта. Что это значит — отвечает юрист
Власти Башкирии объяснили планы ввести ковид-паспорта
«Медсестра забыла открыть заглушку капельницы»
Маленькую Варю спасет операция, но до нее надо дожить. Нужна наша помощь
Названы самые опасные виды головной боли
«Чтобы выжить, необходимо было отказаться от смелости»
СССР пытался создать поколение мужчин-героев. Что из этого вышло?
Названа цель объединенной партии Миронова и Прилепина
Все материалы
Мир
Американцы оценили величие США после Трампа
Верховный суд США эвакуировали из-за угрозы взрыва
Ким Чен Ын и Дональд Трамп«Мы влюбились друг в друга»
Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
При взрыве в Мадриде погибли люди
Красный закат
СССР давал африканским странам миллиарды на борьбу с Западом. Почему эти деньги были потрачены зря?
Появилось видео с места взрыва в Мадриде
«Адская битва и невероятное приключение»
 
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Британские компании начали бегство из страны
«Академик Черский» в порту МукранОдиссея «Академика Черского»
«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Газпром разместил восьмилетние евробонды на сумму 2 миллиарда долларов
Последний звонок
Они были на вершине мобильного рынка. Кто потопил производителей культовых телефонов?
США назвали важной нефтяной державой
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Банкам захотели раскрывать данные о покупках россиян
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ изъяла у россиянина 30 взрывных устройств
Евгения Хасис и Никита Тихонов«Это дурманит и затягивает»
Адвоката Маркелова и журналистку Бабурову убили националисты. 12 лет спустя они рассказали о мотивах
Суд предложил полицейскому по делу Голунова подумать
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Навальный проведет карантин в «Матросской Тишине»
Смерть на обочине
Дерзкое нападение на инкассаторов в Крыму потрясло СССР. Прошло полвека, а виновных так и не нашли
Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет лишения свободы
Все материалы
Наука и техника
Индия купит у России 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ
Обнаружена уникальная планетная система с двумя звездами
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Названа польза умных часов в борьбе с коронавирусом
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Раскрыта возможная причина таинственных внезапных смертей
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Кокорину предложили контракт в Италии
Агент Смолова подтвердила его роман с внучкой Ельцина
Партнерский материал
«Если эти козлы лучшие, то я — мясник»
Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Где смотреть бой и на кого ставить
Тарасова высказалась о противостоянии Загитовой и Медведевой на турнире в Москве
Александр ЛукашенкоБелоруссию лишили чемпионата мира по хоккею 2021 года
Спонсоры отказались финансировать турнир в Минске. Новое место проведения ЧМ пока неизвестно
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Катарина Витт«Меня называли сексом на коньках»
История немецкой фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Все материалы
Культура
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Возвращая в реальность
Радиоактивные кошки, микробы и Линч: американка руками создает скульптуры, похожие на 3D-модели
Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу
Помирать — так с музыкой
Джаз, загробная жизнь и мудрость корпораций: о чем говорит новый мультфильм Pixar «Душа»
Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
Все материалы
Интернет и СМИ
Клиент узнал в сотруднице ресторана порнозвезду и лишил ее работы
Дональд Трамп«Призрак цифрового тоталитаризма»
Крупнейшие соцсети мира заставили Трампа замолчать. Как это изменит интернет?
Ида Галич прокомментировала развод с мужем
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
В популярных мессенджерах обнаружили опасные уязвимости
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Познер раскритиковал современную журналистику за пропаганду
Все материалы
Ценности
Женщине пришлось испортить прическу дочери из-за популярной детской игрушки
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Мужчина решил сделать сюрприз жене и испортил ее принадлежности для макияжа
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Беременная невеста российского миллиардера снялась на пляже в купальнике
«Эмоционально ты будешь подавлена»
Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
В сети высмеяли новый способ носить джинсовые трусы за 20 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Появилось видео с места схода лавины на популярном горнолыжном курорте России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Стало известно о пострадавших в результате схода лавины в России
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Снежная лавина накрыла людей на популярном горнолыжном курорте в России
Все материалы
Из жизни
101-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Переболевшая COVID-19 активная девушка стала задыхаться при подъеме по лестнице
«Многие испанцы живут с родителями до 30 лет»
История россиянки, которая вышла замуж за испанца, переехала к нему и развелась
Агрессивный верблюд укусил за лицо смотрителя зоопарка
«Страдания открыли мне великую истину»
Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
50-летняя женщина выйдет замуж за похожего на ее сына 22-летнего парня из Tinder
Пацанка Джо
История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
Все материалы
В России отзывают все проданные Haval F7 и F7x из-за риска возгорания
Какие модели были первыми у сегодняшних автогигантов? Часть 2
Избранное на «Моторе». Самые первые автомобили Toyota, Skoda, Renault и Porsche
Возможная причина возгорания автомобилей Haval в России попала на видео
Тестируем самый быстрый Mini. И это... шестидверный универсал
Три редактора «Мотора» рассуждают о модели, слишком экзотической даже для Mini
Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров
Мы их потеряли: автомобильные марки США, которых больше нет
Пережили XX век, но исчезли в двадцать первом. Вспоминаем ликвидированные американские компании
Lancia станет премиальным брендом
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы