Мать двоих детей узнала о беременности и родила через девять дней

Жительница английского города Портисхед родила через девять дней после того, как узнала о беременности. Об этом сообщает газета Bristol Post.

40-летняя Сэм Хикс (Sam Hicks), мать двоих детей, неоднократно делала тесты на беременность в течение года, однако все они оказывались отрицательными. «У нее были некоторые симптомы, — вспоминает 32-летний партнер Хикс Джо. — Но, поскольку тесты не показывали беременности, она списывала их на расстройство желудка».

В Новый год Джо почувствовал толчок в животе Хикс и предложил ей сделать еще один тест. Она последовала совету и 2 января обнаружила, что ждет третьего ребенка. Хикс записалась на УЗИ, однако роды начались до того, как она успела попасть на прием к врачу.

11 января на свет появилась девочка, которую назвали Джулией. Ребенок родился доношенным и весил 3,4 килограмма, но из-за проблем с дыханием его поместили на лечение в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Джулия уже идет на поправку, и через несколько дней ее планируют выписать.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, обнаружила, что беременна, когда роды уже начались. 24-летняя Рэй Мартин (Rhea Martin) утверждает, что не замечала признаков беременности.