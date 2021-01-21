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Демократы заполучили контроль над сенатом США

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Фото: ERIN SCOTT / Reuters

Демократическая партия США заполучила контроль над сенатом. Об этом сообщает Associated Press.

Сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, одержавшие победу над своими соперниками республиканцами, принесли присягу, к ним также присоединился Алекс Падилья, который заменит Камалу Харрис. Теперь места в верхней палате конгресса поровну поделены между представителями двух партий, однако вице-президент Харрис в качестве президента сената при равном распределении голосов обладает решающим словом.

Отмечается, что лидерам демократов и республиканцев в сенате еще предстоит договориться о распределении постов и комитетов.

Ранее избранный президент США Джо Байден, вступивший в должность главы государства, назначил и.о. госсекретаря. Временным главой американской дипломатии стал Дэниэл Смит, занимающий должность директора Института дипломатической службы Госдепа. Смит будет исполнять обязанности госсекретаря, пока его не сменит протеже Байдена, ветеран дипслужбы Энтони Блинкен.

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