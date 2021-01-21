Инфекционист рассказала о ломоте в суставах и ознобе после вакцины от COVID-19

У привившихся вакциной от коронавируса чаще всего возникают гриппоподобные симптомы, такие как ломота в суставах, озноб и повышение температуры тела. Об этом рассказала врач-инфекционист клинической больницы имени Боткина Мария Белопольская в интервью изданию «Доктор Питер».

По ее словам, в основном температура поднимается до субфебрильных цифр, но иногда может достигать и 39 градусов. «И, как правило, это реакция не на ковидный компонент вакцины, а на аденовирус (в первой дозе содержится 26-й штамм аденовируса, во второй — 5-й штамм). Такие симптомы могут появиться в течение трех дней после вакцинации», — пояснила Белопольская.

Кроме того, после вакцинации может болеть место укола, добавила врач. Болезненные ощущения могут не проходить на протяжении недели. Если на месте укола возникло покраснение, можно сделать сетку из йода, посоветовала Белопольская.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что после прививки от COVID-19 препаратом Pfizer существует небольшая вероятность возникновения побочной реакции в виде паралича лицевого нерва. При этом она отметила, что такой побочный эффект может проявиться и после других медицинских процедур.