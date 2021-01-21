Лукашенко потребовал принять в Белоруссии американские законы о неуплате налогов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять в стране американские законы об ответственности за неуплату налогов. Об этом он заявил 21 января на совещании с руководством совета министров, передает БЕЛТА.

Глава республики призвал равняться на США в борьбе с неплательщиками налогов. «Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии», — предложил Лукашенко.

По его словам, в США налогообложение жестко регулируется, а за неуплату налогов дают «бешеные сроки». «А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», — посетовал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко высказался об «убаюкивающем» руководстве НАТО и США.