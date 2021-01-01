Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом вместе с госсекретарем США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с Новым годом. Его обращение транслировал на своем YouTube канал ОНТ

Обращение предваряли кадры, символизирующие успехи Белоруссии в различных сферах. В разделе «Политика» Лукашенко появился вместе с госсекретарем США Майком Помпео. Также на видео присутствуют кадры со встреч Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным и другими политиками.

1 февраля впервые состоялся официальный визит государственного секретаря США в Белоруссию. В ходе переговоров в Минске Майк Помпео заявил о возможности отмены санкций, а также о готовности обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. Он также отметил значительный прогресс в ситуации с правами человека в стране. В свою очередь Лукашенко поблагодарил госсекретаря за приезд, несмотря на риск, и назвал Помпео «одним из архитекторов современной политики США».

13 декабря Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.

В ноябре текущего года заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко рассказал, что спецслужбы страны расширяют сотрудничество со спецслужбами США, а военное сотрудничество двух государств продолжается с 2015 года и «недавно был согласован очередной план взаимодействия».