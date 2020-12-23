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США ввели санкции против 39 причастных к «подрыву белорусской демократии»

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Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: Maria Grazia Picciarella / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к «подрыву белорусской демократии». О новых санкциях сообщается в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

«Государственный департамент принял меры (...), выявив 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, и ввел визовые ограничения в их отношении», — отмечается в тексте послания. Уточняется, что число граждан, попавших под санкции Вашингтона в связи с упомянутой причиной, достигло 63.

В послании также указывается, что Вашингтон «продолжает оказывать поддержку международным усилиям по независимому расследованию нарушений», якобы имевших место на прошедших в Белоруссии выборах. «Мы солидарны с белорусским народом и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы», — отмечается в опубликованном заявлении.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции против одного частного лица и четырех организаций из Белоруссии из-за «подрыва демократических процессов и институтов» в стране. В санкционный список внесли первого замглавы МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, Центральную комиссию Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, ГУВД Минска, минский отряд ОМОН и спецназ КГБ «Альфа».

17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества». В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания.

Минск зеркально ответил на новые ограничения и расширил собственный санкционный список, запретив въезд ряду персон из стран Евросоюза. Помимо ввода персональных санкций, белорусское руководство решило ограничить деятельность ряда политических фондов, различных гуманитарных и образовательных программ, в том числе и тех, которые проходят под патронажем посольств иностранных государств.

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